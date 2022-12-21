Зеленский в США: "укрепление устойчивости и обороноспособности"

Президент Украины Владимир Зеленский целью своего визита в США назвал укрепление устойчивости и обороноспособности.

В ходе своей первой с начала российской военной агрессии зарубежной поездки Зеленский намерен обсудить с главой Белого дома Джо Байденом "сотрудничество Украины и США". Он также выступит в Конгрессе и проведет ряд двусторонних встреч.

Зеленский вылетел в Вашингтон из польского аэропорта Жешув, куда добрался на поезде.

Байден пожелал Зеленскому хорошего полета и заявил, что в ходе намеченной встречи предстоит многое обсудить.

Ожидается что американский лидер объявит о выделении Киеву нового пакета военной помощи на сумму 1,8 млрд долларов, который будет включать комплекс ПВО "Пэтриот".

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Байден пригласил Зеленского в связи с новой фазой войны в Украине и лидеры обсудят видение Зеленского о "справедливом мире", его компоненты, и то как США могут помочь Украине достичь его.