Зеленский подтвердил, что отправился в США, где проведет переговоры с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский отправился в США, где встретится с американским лидером Джо Байденом и выступит на совместном заседании обеих палат Конгресса.

Это первая поездка Зеленского за пределы его страны с тех пор, как Россия вторглась в Украину в конце февраля.

Как написал украинский президент в своем "Твиттере", цель его визита в США - укрепление устойчивости и обороноспособности. По словам Зеленского, он намерен обсудить с Байденом "сотрудничество Украины и США". "Также выступлю в Конгрессе и проведу ряд двусторонних встреч", - добавил он.

Во вторник американские сенаторы от двух партий представили проект федерального бюджета, в который заложено выделение 23,5 млрд долларов на военную помощь Украине.

Ранее Зеленский обращался по видеосвязи к парламентам различных стран и международным организациям с просьбой оказать поддержку Украине, которая противостоит российской агрессии.

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси призвала законодателей присутствовать на заседании в среду вечером.