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мир

Пандемия Covid-19: ВОЗ призывает КНР к сотрудничеству

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 Михаил Саленков
По оценкам ВОЗ, Китай ждет новая волна заболеваемости Covid-19
По оценкам ВОЗ, Китай ждет новая волна заболеваемости Covid-19   -   Авторское право  STR/AFP

Всемирная организация здравоохранения призывает к более тесному сотрудничеству власти Китая в преддверие прогнозируемой новой волны заболеваемости Covid-19 в этой стране.

По оценкам ВОЗ, около 800 миллионов жителей КНР могут заразиться коронавирусом в ближайшие месяцы.

При этом отмечается, что из страны поступает очень мало информации.

"ВОЗ очень обеспокоена ситуацией в Китае в связи с участившимися сообщениями о тяжелых заболеваниях. Для всесторонней оценки риска ситуации на местах нам необходимы более подробные данные о количестве госпитализаций, течении болезни и условиях помещения пациентов в отделения интенсивной терапии", - заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Пекин недавно решил отказаться от политики нулевого ковида и ослабил меры по борьбе с этим заболеванием. Число инфицированных резко возросло, при том что десятки миллионов пожилых людей еще не прошли вакцинацию.

"Мы адаптируем наши меры по борьбе с COVID в условиях меняющейся ситуации, чтобы успешнее справляться со вспышками заболеваемости и регулировать социально-экономическое развитие. В настоящее время идет очередная бустерная вакцинация, лекарств и тестов в стране достаточно", - сообщила официальный представитель МИД Китая Мао Нин.

Продажи жаропонижающих лекарств и средств от головной боли возросли по всей стране. Власти КНР наращивают мощности по производству ибупрофена и парацетамола, увеличивая поставки медикаментов в аптеки и медицинские центры.