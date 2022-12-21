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Мир

Украина в центре внимания: обзор культурных событий 2022 г.

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 Frédéric Ponsard
Мик Джаггер на юбилее The Rolling Stones
Мик Джаггер на юбилее The Rolling Stones   -   Авторское право  euronews

Война в Украине и её последствия для украинской культуры, возвращение публики на крупные выставки и концерты после отмены санитарных ограничений, а также нападения экоактивистов на шедевры искусства в музеях Европы: Euronews вспоминает, каким был 2022 год для мировой культуры.

Культура стала одной из первых жертв полномасштабного российского вторжения в Украину. Несмотря на всю сложность положения в условиях войны многие деятели искусства посвятили себя сохранению веры людей в будущее и поддержанию духа нации. Уже через две недели после 24 февраля Киевский оркестр сыграл Концерт надежды на Майдане в центре столицы.

Украина в современном искусстве

Война стала надолго главной темой многих культурных событий Европы. Весной на Венецианской биеннале искусства прошла большая выставка антивоенных работ под названием «Это Украина: Защищая свободу». Там был представлен и монументальный проект французского художника JR, который разместил во Львове изображение ребёнка:

«Я хотел, чтобы российские пилоты видели, кого они бомбят, и мы развернули полотно длиной 45 м. прямо в центре города, его невозможно не заметить, если пролетаешь над городом, который накануне подвергся бомбардировке».

Свою работу на этой выставке представлял и украинский художник Никита Кадан. Ему пришлось получить специальное разрешение для выезда из страны:

«Эта работа составлена из материальных свидетельств, здесь и фрагменты российских ракет, и обломки зданий, разрушенных в Киеве».

В мае фронтмен ирландской U2 Боно выступал в киевском метро с камерным концертом в поддержку борьбы Украины за свободу. Он исполнил несколько хитов группы, спел Stand by me вместе с украинским военным и вознёс собственную молитву о мире.

Украина заняла своё место в сердцах известнейших художников планеты. В ноябре в Киевской области появились граффити Бэнкси – изображения в поддержку Украины и против войны были нанесены на стены домов, разрушенных в результате обстрелов и боевых действий.

Украина на «Евровидении»

Украина была в центре внимания и на конкурсе «Евровидение», победителем которого в этом году – с большим отрывом – стал украинский фолк-рэп коллектив «Калуш» с песней «Стефания».

Группа провела гастроли в Европе и приняла участие, в том числе, в крупнейшем музыкальном фестивале – британском «Гластонбери». К зрителям и участникам шоу, которое два года подряд срывалось из-за коронавирусной пандемии, обратился тогда с посланием президент Украины Владимир Зеленский.

Несмотря на победу «Калуша», организаторы «Евровидения» отказали в праве провести следующий конкурс в Украине. Он пройдёт в Великобритании.

Юбилей The Rolling Stones

Конечно, именно в Великобритании, в лондонском Гайд-парке The Rolling Stones отметили своё 60-летие. Мик Джаггер и Кит Ричардс показали, что несмотря на возраст, легенды рок-н-ролла могут ещё зажечь на сцене.

Экоактивисты против искусства

Одной из главных тем в конце года для культуры стал экоактивизм. Участники движений в защиту климата атаковали произведения искусства, в том числе работы Гойи, Климта, Ван Гога, Уорхола. Активисты обливали экспонаты жидкостями, засыпали мукой, приклеивали себя к рамам, требуя серьёзнее относиться к угрозам глобального потепления и обвиняя правительства в преступном бездействии.

От этих выступлений пострадал целый ряд музеев – от Прадо в Мадриде до Национальной галереи в Лондоне.

Борьба с колониальным наследием

Этот год также отмечен признанием фактов хищения колониальными державами произведений искусства по всему миру. Так Германия обещает уже в 2023-м вернуть значительное количество артефактов, вывезенных из Бенина и Нигерии.

Египетские археологи призывают Британский музей вернуть Розеттский камень, основополагающий для египтологии памятник, позволивший Жану-Франсуа Шампольону два столетия тому назад начать расшифровку иероглифов. В Лондоне, впрочем, ответили, что пока не получали от Каира официальный правительственный запрос, который можно было бы рассмотреть.

Греция, в свою очередь, продолжает добиваться от Великобритании возвращения мраморных скульптур и барельефов Парфенона. Они были вывезены в XIX веке. Афины считают, что памятники украли, в Лондоне настаивают, что получили их на законных основаниях. В начале декабря стороны допустили, что скульптуры могут вернуться на Акрополь. 

Тема Ирана в мире культуры и активизма

В завершение обзора 2022 г. стоит вспомнить вспомним о выступлении JR на акции перед штаб-квартирой ООН в Нью-Йорке в поддержку иранских женщин, которые начали одну из крупнейших в истории страны протестных кампаний после смерти задержанной по обвинению в неправильном ношении хиджаба Махсы Амини.