Британские учёные: снег улучшает самооценку

Гулять по снегу полезно не только для здоровья и настроения, но и для самооценки: к такому выводу пришли польские и британские учёные. По их данным, 40-минутная прогулка по зимнему лесу оказывает немедленное позитивное влияние на людей, которые до того были недовольны собственным телом. Даже просмотр видовых фильмов с подобными ландшафтами оказывает схожее позитивное влияние, хоть и менее выраженное.

Вирен Свами, университет Англии Раскина:

"Все предыдущие исследования такого рода касались так называемых зелёных или голубых пространств, то есть например лесов, парков, рек. До сих пор ни разу не изучали, может ли "белое" пространство — естественный ландшафт, покрытый снегом — оказывать такое же влияние. Мы этим и заинтересовались".

Исследования — прогулки по заснеженному польскому лесу — проводились в группе из 87 женщин. Но учёные утверждают, что размер выборки не имеет особого значения, поскольку выводы были подкреплены результатами других подобных экспериментов.

Теперь учёные намерены выяснить, не является ли заснеженная сельская местность самым лучшим ландшафтом для повышения настроения и самооценки.