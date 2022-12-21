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мир

Литовские военные покидают границу с Беларусью

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 Euronews
Кадр из репортажа
Кадр из репортажа   -   Авторское право  LTLT via EVN

Литовские военные перестали нести постоянную охрану границы с Беларусью, но на случай необходимости созданы группы быстрого реагирования для поддержки Государственной пограничной службы.Такое решение принято в связи с завершающим этапом работ по сооружению загородительного барьера и установке систем безопасности. Проект должен быть полностью реализован до конца года.

В погранслужбе утверждают, что попытки пересечь границу не прекращаются. На днях литовская сторона обнародовала видео, на котором, как утверждается, белорусские пограничники помогают нелегалам проникнуть в Литву.

Римантас Петраускас, зам.начальника Государственной пограничной службы: "В этом году мы зафиксировали около 350 случаев повреждения забора. В последнее время мы заметили, что это происходит именно там, где сейчас нет систем видеонаблюдения. Иногда проверяется время реакции наших офицеров. Только в единичных случаях барьер повреждают там, где есть камеры наблюдения".

Национальная гвардия Литвы оказывала помощь пограничникам в патрулировании границы с Беларусью с момента возникновения миграционного кризиса летом прошлого года. С августа в Литву не пустили более 19 тысяч мигрантов. Всего в уходящем году из Беларуси в Литву нелегально прибыли более 4000 человек. Правительство называет приток мигрантов гибридной атакой белорусского режима.