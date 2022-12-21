Вооружённые патрули талибов против студенток

В Афганистане силы талибов выставили вооруженные патрули вблизи университетов и не пускают студенток на учебу. Накануне экстремистское движение, захватившее власть в стране, запретило женщинам приходить в высшие учебные заведения. При этом в сентябре девочек отстранили от занятий в средних классах школ.

В соцсетях появились видео рыдающих учащихся, которые прощаются друг с другом.

Студентка Кабульского университета Сетара Фарахманд говорит:

"Талибы полностью сосредоточены на подавлении женщин. Они не хотят, чтобы женщины принимали участие в развитии страны и работали рядом с мужчинами. Они только хотят, чтобы женщины оставались дома, рожали детей, они не хотят, чтобы мы делали что-то еще".

В знак протеста уволились несколько профессоров, а многие студенты мужского пола ушли с занятий.

Между тем в среду появились также сообщения, что талибы распорядились не пускать в школы учительниц и учениц младших классов.

Аналитики отмечают, что решения талибов закрывают для них возможности международного признания.

Ранее эксперты ООН заявили, что отношение талибов к правам женщин в Афганистане может приравниваться к преступлению против человечности.