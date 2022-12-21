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мир

Чемпионский парад в Буэнос-Айресе завершился беспорядками

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 Euronews
Буэнос-Айрес
Буэнос-Айрес   -   Авторское право  AP

В Буэнос-Айресе торжества по случаю победы сборной Аргентины в чемпионате мира по футболу завершились беспорядками и столкновениями с полицией. Более 30 человек получили ранения, 13 задержаны.

Болельщики были возмущены плохой организацией встречи с командой. Люди надеялись хотя бы мельком увидеть своих героев. Но удалось это далеко не всем. 

В ожидании прибытия сборной, миллионы аргентинцев вышли на улицы, автомагистрали и эстакады Буэнос-Айреса. Изначально планировалось, что сборная проедет рядом с главным символом столицы Аргентины — Обелиском. Но полиции не удалось сдержать поток людей. Автобус со спортсменами продвигался со скоростью улитки. Чтобы проехать 11 километров потребовался час.

Чемпионский парад был завершен досрочно вскоре после того, как два человека прыгнули с моста в открытый автобус с игроками. 

В конечном счете футболистов пересадили на вертолеты, которые облетели ключевые точки над Буэнос-Айресом. Затем сборная вернулась в штаб-квартиру Ассоциации футбола Аргентины в пригороде столицы.