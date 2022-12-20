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Украина

США обвинили ООН в уступках России

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 Euronews
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Архив   -   Авторское право  Libkos/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.

США обвинили ООН в нежелании расследовать использование Россией иранских беспилотников в Украине. В Вашингтоне считают, что генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш поддался давлению со стороны РФ, из-за чего не направил в Украину официальных лиц для проведения проверки.

В результате последних российских обстрелов с использованием дронов-камикадзе была серьезно повреждена энергетическая инфраструктура Киева. Жители столицы страдают от дефицита электроснабжения.

Президент Украины Владимир Зеленский все активнее призывает Запад увеличить поставки оружия и особенно средств ПВО. "100% воздушный щит для Украины... Это был бы один из самых успешных шагов против российской агрессии, и этот шаг необходим прямо сейчас, – сказал ранее Зеленский.

Несмотря на бушующую войну, украинцы готовятся к приближающимся новогодним праздникам. В Харькове в целях безопасности Рождественскую елку и домик Санта-Клауса установили в метро. В Киеве на Софийской площади зажгли энергосберегающие огни на "елке несокрушимости".