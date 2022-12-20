Минобороны Украины: "Мы готовы встретить Россию сопротивлением"

Саша Вакулина, Euronews:

— Ровно 300 дней прошло с начала полномасштабного вторжения России в Украину. И вновь появились опасения, что Россия, возможно, готовит новое нападение, которое, вероятно произойдет с севера, в частности, с территории Беларуси.

Об этом с нами поговорит советник министра обороны Украины Юрий Сак.

Как вы оценивает возможность возобновления российской атаки, особенно с территории Беларуси?

Советник министра обороны Украины Юрий Сак:

— В последнее время мы наблюдаем определенные передвижения войск в Беларуси. Мы слышим различные сведения об их планах снова попытаться завоевать Киев. Но в то же время, мы вновь показали миру, что мы готовы встретить Россию сопротивлением. Более того, мы способны нанести поражение России, это то, что мы сначала сделали в Киеве, затем в Чернигове, затем в Харькове, и совсем недавно в Херсоне.

Украинская армия достаточно укрепила границу с Беларусью, и поэтому наше министерство обороны, наш Генеральный штаб Вооруженных сил Украины регулярно издают публичные предупреждения для белорусской армии, что они не обязаны это делать, они не обязаны слушать двух безумных диктаторов, они должны оставаться дома со своими семьями .

Потому что если — не дай бог — они решать начать вторжение, то последствия для них будут катастрофическими. Потому что мы очень хорошо подготовлены, мы очень хорошо укреплены, у нас есть достаточно оружия, у нас есть достаточно военных резервов в том, что касается наличного состава.

Саша Вакулина, Euronews:

— Есть ли прогресс относительно призывов Украины к западным союзникам направить больше систем ПВО, и более усовершенствованных? О чем вы можете рассказать?

Советник министра обороны Украины Юрий Сак:

— Мы уже получили например системы IRIS-T из Германии. И Германия на самом деле пообещала предоставить нам больше таких систем. Мы получили две системы NASAMS из США и мы надеемся что в будущем получим еще больше. Мы получили системы HAWK — это системы малой и средней дальности — от наших американских союзников, а также Испании. То есть мы постепенно улучшаем и наращиваем наши возможности воздушной обороны. Но, конечно мы противостоим очень коварному врагу, и никакая система ПВО в мире не сможет справиться с сотнями ракет, которыми бьют одновременно, это может перегружать системы ПВО.