Европейский ответ на российскую войну в Украине

Продержав мир нескольких месяцев в неведении относительно своих намерений, 24 февраля Россия напала на Украину. Предлоги для этого были разные, но все для Запада неубедительные. Начался период, который полностью меняет политику Евросоюза на российском направлении в сферах дипломатии, экономики, энергетики.

Той же ночью Брюссель решает наказать Москву - сурово.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен:

"Мы ослабим экономическую базу России и её способность к модернизации".

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кро:

«Нам нужны санкции, которые не лают, а кусают».

Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель:

«Самый жёсткий пакет санкций, который мы когда-либо применяли».

С того времени Евросоюз проведёт восемь санкционных раундов, кульминацией которых станет эмбарго на российскую нефть. Цель - сделать Европу менее зависимой от российской энергии, и этот процесс продолжается.

Тем временем в Евросоюз хлынули из Украины беженцы. Им положен специальный статус защищенных лиц, который позволяет работать и получать помощь. В странах ЕС к украинцам проявляют гостепримство и солидарность. Многие из них хотят вернуться домой, как только война закончится или утихнет.

Президент Украины становится неутомимым голосом, призывающим поддерживать его страну. Владимир Зеленский выступал по видеосвязи перед ассамблеями по всему миру, начиная с Европейского парламента. Тем временем в кратчайшие сроки представлена заявка на вступление Украины в Евросоюз.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен:

«Этот народ принадлежат Европе, он один из нас, и мы хотим, чтобы он вошёл к нам».

Всю весну европейские лидеры, несмотря на очевидную опасность для себя, ездили в Украину, чтобы обещать политическую, военную и финансовую поддержку и воочию видеть ущерб от российского вторжения и обстрелов.

Тем временем набирают ускорение дипломатические усилия, чтобы сблизить Украину с Европейским Союзом. В конце июня ЕС официально называет Украину «одной из нас» и провозглашает её членство своей установленной целью.

Президент Франции Эммануэль Макрон:

«Мы признаём европейскую перспективу для Украины, Молдовы и Грузии. Это статус кандидата на вступление в Европейский Союз».

Но это не останавливает войну и российскую агрессию - наоборот. Поступает всё больше свидетельств, позволяющих предположить, что россияне совершали военные преступления. К концу года Брюссель исполнился решимости привлечь Москву к ответственности и предать президента Владимира Путина правосудию.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен:

«Мы предлагаем создать при поддержке ООН специализированный суд для расследования российского преступления агрессии и преследования за него».

Евросоюз хочет, чтобы Украина была восстановлена на российские деньги, которые пока в ЕС заморожены. Но война, вероятно, продолжится в 2023 году и вместе с ней - человеческие страдания.