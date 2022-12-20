Датскую журналистку лишили аккредитации и в Украине, и в России

Корреспондент датской телекомпании DR в России и Украине Матильда Кимер лишена аккредитации и больше не может работать журналистом на украинской территории. Об этом её проинформировали еще в августе электронным письмом от Минобороны Украины. На днях Матильде Кимер удалось встретиться с представителями украинской Службы безопасности. Её объяснение заключалось в том. что журналистка якобы ведет пропаганду в пользу России. При этом из России Кимер также была выслана эти летом до 2032 года.

"Тот факт, что я ездила в Донецк и из Донецка, то есть в районы Восточной Украины, контролируемые российскими сепаратистами с 2014 года, они воспринимают как доказательство моих симпатий к этой стороне. То, что для меня и для вас является правильным журналистским подходом, стремлением убедиться, что вы видите ситуацию с обеих сторон, если это физически возможно, для них знак того, что мои симпатии на стороне врага ", — говорит Кимер.

Она освещала события в Украине в течение многих лет, а после вторжения России в феврале сделала длинную серию репортажей с передовой и была номинирована на престижную датскую журналистскую премию Cavlingprisen. Но украинская Служба безопасности сочла, что Матильда Кимер должна более позитивно отзываться об Украине, если хочет вернуть себе разрешение на работу.