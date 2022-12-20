На газопроводе в Чувашии произошел взрыв

В России на магистральном газопроводе Уренгой-Помары-Ужгород произошел взрыв.

Как сообщили в МЧС Чувашии, возгорание произошло на участке газопровода в районе деревни Ямбахтино в результате утечки газа.

"Факельное горение газа на месте аварии ликвидировано. Установлено, что прорыв произошел во время проведения плановых ремонтных работ", - говорится в сообщении министерства.

В пресс-службе главы региона Олега Николаева уточнили, что "до возгорания велись работы эксплуатирующей организацией".

При каких обстоятельствах произошло ЧП выясняется. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

Очевидцы сообщают, что вначале "был звук взрыва".

Цена газа в Европе подскочила почти до $1 260 за тысячу кубометров после новостей о взрыве на газопроводе, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Как сообщает ТАСС, общий рост цены с начала дня превышает 5%.

Магистральный экспортный газопровод Уренгой-Помары-Ужгород построен в 1983 году для поставки природного газа странам Центральной и Западной Европы.