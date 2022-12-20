English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

мир

Встреча министров окружающей среды ЕС в Брюсселе

Access to the comments Комментарии
 Кнарик Хачатрян
Одна из уязвимых экосистем планеты
Одна из уязвимых экосистем планеты   -   Авторское право  Euronews

На следующий день после заключения исторического соглашения на COP15, конференции ООН о глобальном биоразнообразии, министры окружающей среды ЕС встречаются в Брюсселе, чтобы обсудить предложения по защите и сохранению природы в Европе. Цель состоит в том, чтобы установить юридически обязательные цели для восстановления поврежденных местообитаний и внесенных в список экосистем.

"Это действительно важная дискуссия. Финляндия видит, что это важный инструмент для противостояния кризису биоразнообразия, но в то же время у нас есть некоторые опасения, которые я собираюсь высказать. Я собираюсь сказать, что нам потребуется больше национальной гибкости, а также экономической эффективности", — делится своими планами.Мария Охисало, министр окружающей среды Финляндии

Возможное соглашение обяжет государства-члены ЕС разработать национальные планы и внедрить эффективные и локальные восстановительные меры для достижения конкретных целей, касающихся уязвимости экосистем. Предлагаемые действия охватят не менее 20% суши и морских территорий ЕС к 2030 году, а к 2050 году — все места обитания, нуждающиеся в восстановлении.