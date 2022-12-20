Немецкий суд приговорил бывшего секретаря концлагеря Штутгоф к двум годам лишения свободы условно

Немецкий суд признал бывшего секретаря концентрационного лагеря Штутгоф соучастницей убийств и приговорил к двух годам заключения условно.

Ирмгард Фурхнер сейчас 97 лет. Ее признали виновной в соучастии в более чем в 10 500 убийств в концентрационном лагере Штутгоф на территории Польши. Фурхнер работала секретарем у коменданта лагеря с июня 1943 по апрель 1945 года​​​.

Всего за годы войны в концлагере Штутгоф погибли около 65 тысяч человек.

Судебный процесс начался в октябре 2021 года. Сообщалось, что подсудимая пыталась скрыться, но была задержана. Это первый случай в ФРГ, когда обвинение в соучастии в массовых убийствах выдвинуто не против эсэсовца, охранника или надзирателя концлагеря, а против вольнонаемной.

Ирмгард Фурхнер уже участвовала в судах над нацистскими преступниками, но в качестве свидетеля.