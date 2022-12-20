English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

Германия

Немецкий суд приговорил бывшего секретаря концлагеря Штутгоф к двум годам лишения свободы условно

Access to the comments Комментарии
 Euronews
фото из зала суда
фото из зала суда   -   Авторское право  MARCUS BRANDT / POOL / AFP

Немецкий суд признал бывшего секретаря концентрационного лагеря Штутгоф соучастницей убийств и приговорил к двух годам заключения условно.

Ирмгард Фурхнер сейчас 97 лет. Ее признали виновной в соучастии в более чем в 10 500 убийств в концентрационном лагере Штутгоф на территории Польши. Фурхнер работала секретарем у коменданта лагеря с июня 1943 по апрель 1945 года​​​. 

Всего за годы войны в концлагере Штутгоф погибли около 65 тысяч человек.

Судебный процесс начался в октябре 2021 года. Сообщалось, что подсудимая пыталась скрыться, но была задержана. Это первый случай в ФРГ, когда обвинение в соучастии в массовых убийствах выдвинуто не против эсэсовца, охранника или надзирателя концлагеря, а против вольнонаемной. 

Ирмгард Фурхнер уже участвовала в судах над нацистскими преступниками, но в качестве свидетеля.