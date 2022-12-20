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США

Четыре уголовных обвинения против Дональда Трампа

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 Кнарик Хачатрян
Заседание по делу об обвинениях против Дональда Трампа в Палате представителей США
Заседание по делу об обвинениях против Дональда Трампа в Палате представителей США   -   Авторское право  AP Photo

Дональд Трамп называл это "охотой на ведьм", но после 18 месяцев сбора доказательств и заслушивания свидетельских показаний о беспорядках 6 января в Капитолии комитет Палаты представителей США единогласно проголосовал за выдвижение четырёх уголовных обвинений против экс-президента.

Лиз Чейни, вице-председатель специального комитета Палаты представителей по расследованию нападения на Капитолий США 6 января констатировала:

"Все президенты в нашей истории защищал эту упорядоченную передачу власти, кроме одного. 6 января 2021 года впервые один президент США отказался от своей конституционной обязанности по мирной передаче власти другому. /.../ Ни один человек, который будет вести себя таким образом, никогда больше не сможет занимать какую-либо руководящую должность в нашей стране. Он не подходит ни для какой должности".

"Дональд Трамп незаконно вступил в сговор с целью отменить выборы 2020 года", - считает комитет. Он утверждает, что располагает достаточными доказательствами действий экс-президента по подстрекательству и помощи протестному движению. Уголовные дела теперь переданы в Министерство юстиции, которое должно решить, преследовать ли бывшего главу государства в судебном порядке. Рекомендацию законодателей он выполнять не обязан.

В прошлом месяце Дональд Трамп заявил, что выдвинет свою кандидатуру от Республиканской партии на президентских выборах 2024 года. При этом он выразил уверенность в том, что ему это удастся. Но в последнее время тучи над головой Трампа сгустились. Недавно присяжные в Нью-Йорке признали две его компании виновными в мошенничестве, а комитет Палаты представителей по путям и средствам, вероятно, проголосует за обнародование части налоговой информации экс-президента.