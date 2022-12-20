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Аргентина

Миллионы футбольных фанатов в Буэнос-Айресе

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 Euronews
Около пяти миллионов болельщиков встречали сборную в Буэнос-Айересе
Около пяти миллионов болельщиков встречали сборную в Буэнос-Айересе   -   Авторское право  Rodrigo Abd/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

Чемпионский парад в Буэнос-Айересе пришлось завеhшить досрочно, так как в центре столицы Аргентины собралось огромное количество людей, что затруднило передвижение наземного транспорта.

По предварительным оценкам на улицы города со всей страны вышли около пяти миллионов человек. 

Игроки национальной сборной перемещались на автобусе. Изначально планировалось, что сборная проедет рядом с главным символом столицы Аргентины — Обелиском. Но полиции не удалось сдержать поток людей и за четыре часа кортеж с футболистами смог проехать всего несколько километров. Игроков затем вывезли на вертолетах.

Победу на ЧМ по футболу в Катаре капитан аргентинской сборной Лионель Месси посвятил Диего Марадоне, предыдущим поколениям национальной команды и народу Аргентины.

Сборная Аргентины в третий раз в истории стала чемпионом мира по футболу.