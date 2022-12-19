В Таиланде идет операция по спасению экипажа затонувшего корабля ВМС

По меньшей мере 75 моряков спасены и порядка 30 числятся пропавшими без вести после того, как в Сиамском заливе затонул корабль ВМС Таиланда.

Корвет "Сукхотай" ушел под воду во время шторма. По данным ВМС, в 20 морских милях от провинции Прачуапкхирикхан сильный ветер вызвал крен корабля, после чего вода попала в систему, что привело к отключению электроэнергии и невозможности управлять корветом.

К месту происшествия были направлены корабли и вертолеты для оказания помощи, а также буксиры из порта Бангсапхан.

Морякам, которых удалось спасти, оказывается медицинская помощь. Находящиеся в районе инцидента корабли продолжают поисково-спасательные работы.

Построенный в США корвет "Сукхотай" использовался ВМС Таиланда с 1987 года.