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Испания

Иранцы в Испании провели акцию протеста у посольства ИРИ в Мадриде

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 Euronews
Испания
Испания   -   Авторское право  ESRTVE via EVN

Около ста человек, представляющих иранскую общину в Испании, провели манифестацию перед посольством Исламской республики в Мадриде. Демонстранты осудили репрессивные действия иранских властей по отношению к участникам протестов в их родной стране.

По данным правозащитников, в ходе подавления протестов силы безопасности убили по меньшей мере 495 демонстрантов. Более 18 тысяч были арестованы, 11 казнены.

Среди задержанных - не только иранцы, но и европейцы. В их числе граждане Испании. Сантьяго Санчес был арестован в середине октября за то, что сфотографировал могилу Махсы Амини, чья смерть послужила поводом к антиправительственным акциям.

Мать Санчеса Селия обратилась к иранским властям с просьбой принять ее извинения за любые обиды, нанесенные ее сыном, и потребовала его немедленного освобождения.

Селия Когедор: "Его действия никоим образом не были направлены на то, чтобы нанести ущерб безопасности иранского государства".

Среди арестованных в Иране и Анна Банейра, галисийская активистка. В Евросоюзе возмущены подавлением протестов в Иране и призывают Тегеран прекратить задержания невиновных иностранцев.