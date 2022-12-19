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Республика Беларусь

Путин провёл в Минске переговоры с Лукашенко

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 Андрей Позняков
Владимир Путин и Александр Лукашенко
Владимир Путин и Александр Лукашенко   -   Авторское право  AFP

Владимир Путин впервые с 2019 года приехал с официальным визитом в Минск. Главной темой переговоров со своим белорусским коллегой и партнёром Александром Лукашенко российский президент назвал экономические взаимоотношения. По его словам, удалось решить ключевой и чувствительный вопрос о ценах на энергоносители.

Обсуждались в ходе встречи и другие темы, в том числе военное сотрудничество Москвы и Минска.

Действительно, наша цель – подвести некоторые итоги в самых разных областях. Мы действительно в последнее время много уделяли внимания вопросам безопасности, сотрудничества на международной арене, и в целом мы должны быть удовлетворены тем, как выстраиваются наши отношения на этом треке.
Владимир Путин
президент России

Этому визиту Путина в Минск предшествовала заявления генштаба Украины об угрозе нового наступления на Киев с севера. В понедельник минобороны России сообщило о начале совместных тактических учений с участием сил, переброшенных на белорусскую территорию в рамках создания региональной группировки войск. Стороны называют её «единой армией».По официальным данным, Москва направила в союзное государство до 9 тыс. военнослужащих и десятки единиц бронетехники.