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Нидерланды

Нидерланды извинились за рабовладение

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 Ирина Шелудкова
Глава правительства Марк Рютте принес извинения от имени государства
Глава правительства Марк Рютте принес извинения от имени государства   -   Авторское право  Peter Dejong/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

Нидерланды принесли извинения за историческую роль страны в рабовладении. В своей речи от имени государства премьер-министр Марк Рютте заявил, что на протяжении многих лет Нидерланды поощряли рабовладение и таким образом обогащались. Глава правительства выступил в Национальном архиве. Он заявил, что люди были превращены в товар и эксплуатировались, а человеческое достоинство было попрано. 

В XVI и XVII веках Нидерланды перевезли около 600 тысяч человек из Африки в Южную Америку и на острова Карибского моря. 

После выступления Марк Рютте сообщил журналистам, что правительство Нидерландов не будет предлагать компенсации потомкам попавших в рабство людей. Вместо этого специальный фонд получит 200 млн евро для реализации проектов, направленных на повышения осведомленности о связанном с рабовладением прошлом. Еще 27 млн евро будет выделено на проект по созданию музея, посвященного рабовладению.