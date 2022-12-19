ISW: "Возможности российских военных остаются под вопросом"

Несколько сильных взрывов потрясли Киев рано утром в понедельник. По официальным данным, город подвергся серии ударов дронов со стороны России. Сделанные в Иране беспилотники Shahed, как сообщается, были запущены с восточного берега Азовского моря. Воздушные силы Украины заявляют, что сбили 30 из 35 запущенных российскими силами дронов Shahed.

Представитель Главного управления разведки минобороны Украины сообщил, российские военные получили новую партию иранских беспилотников и продолжают переговоры с Ираном по вопросу приобретения систем баллистических ракет.

В Институте изучения войны заявляют — российское военное руководство проводит кампанию, чтобы представить себя частью эффективной военной машины в попытке повлиять на восприятие обществом российских провалов в Украине.

И встреча Владимира Путина с президентом Беларуси Александром Лукашенко, скорее всего, часть таких усилий по преподношению инициативности, а также попытка определить информационные условия для новой фазы войны.

Но по оценкам Институа изучения войны остаются под вопросом даже усиленные элементами вооруженных сил Беларуси возможности российских военных для подготовки и проведения в ближайшие несколько месяцев эффективных широкомасштабных механизированных наступательных операций.

Минобороны Беларуси в октябре заявили, что 9 тысяч российских военных направляются в страну в рамках региональной перегруппировки сил для защиты границ.

Российский "Интрефакс" со ссылкой на минобороны РФ в понедельник сообщил, что российские силы были направлены в Беларусь, чтобы стать частью регионального формирования, которое будет проводить армейские тактические учения.

Институт изучения войны утверждает, что Путин может отдать приказ по проведению широкомасштабных наступательных операций этой зимой, но важно не переоценивать вероятные возможности российских либо российско-белорусских сил проводить их успешно.