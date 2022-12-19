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Германия

Бундесвер отказывается от новейшей немецкой БМП "Пума"

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 Андрей Позняков
БМП "Пума" во время инспекции на учениях в Нойштадте, июнь 2016
БМП "Пума" во время инспекции на учениях в Нойштадте, июнь 2016   -   Авторское право  JOHN MACDOUGALL / AFP

Министерство обороны Германии временно отказывается от закупок новейшей немецкой бронемашины «Пума» для сухопутных войск. Вместо этого военные продолжать пользоваться БМП «Мардер», разработанной в 1960-х гг. Об этом объявила министр обороны Кристина Ламбрехт. По её словам, это решение стало прямым следствием скандала на последних учениях, когда из-за технических проблем не удалось использовать на стрельбах около 20 «Пум».

В министерстве обороны считают, что армии необходима качественная и надёжная техника, на которую можно положиться в том числе в боевых условиях. Закупки приостановлены до тех пор, пока производитель – корпорация «Рейнметалл» – не решит выявленные проблемы.

Бронемашинами «Пума» с января собирались комплектовать подразделения Сил быстрого реагирования НАТО. Кроме того, с обновлением парка БМП в армии Германии связывали и намерения Берлина поставлять Киеву военную технику прошлого поколения – «Мардеры». Теперь эти планы оказались под угрозой срыва.