Лапландия надеется на горячий сезон

После предыдущего Рождества, омрачённого пандемией, Санта Клаус вернулся в Лапландию. Северный финский регион, который считается родиной Деда Мороза, готовится к пиковому сезону, поскольку туристы вновь стекаются сюда. Ожидается, что в столицу Лапландии Рованиеми прибудет более 63 000 человек.

Санна Кярккяйнен, генеральный директор Visit Rovaniemi

"Этот сезон определённо побьёт рекорды, уже в декабре это ощущается. Но дальше нас ждут январь, февраль, март. Это будет очень оживлённый сезон для Лапландии".

Индустрия туризма делает ставку на впечатляющий рост: открылись новые рейсы в регион и местные курорты инвестируют в дополнительное жилье и достопримечательности.

Янне Веняляйнен, туроператор собачьих упряжек:

"Мы получили еще 60 собак для упряжек, и у нас сейчас работают 10 человек, в прошлом сезоне из было только 6, а вот теперь 10. И мы наймём еще двух. А ещё у нас есть собаки, ездовые собаки, их у нас уже 140".

В самые мрачные дни пандемии туризм в Лапландии упал на 90%. В этом году дух Рождества воскрес и процветает.