Выборы в Тунисе: явка 8,8%

Тунисцы в субботу подавляющим большинством бойкотировали выборы в новый парламент, который практически не будет играть значительной роли после захвата власти президентом Кайсом Сайедом на родине арабской весны.

Председатель избирательной комиссии Фарук Буаскер заявил, что к моменту закрытия участков проголосовало лишь 8,8% девятимиллионного электората. Это самая низкая явка на выборах со времён революции.

Оппозиционные группы бойкотировали выборы, назвав их "составной частью переворота, направленного против единственной демократии региона", возникшей в результате борьбы.

Избирком признал, что явка была "скромной", но объяснил это "отсутствием иностранного финансирования, в отличие от предыдущих выборов". Предварительные результаты голосования ожидаются в понедельник.