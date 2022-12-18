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Тунис

Выборы в Тунисе: явка 8,8%

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 Кнарик Хачатрян
Парламентские выборы в Тунисе: на избирательном участке.
Парламентские выборы в Тунисе: на избирательном участке.   -   Авторское право  Slim Abid/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.

Тунисцы в субботу подавляющим большинством бойкотировали выборы в новый парламент, который практически не будет играть значительной роли после захвата власти президентом Кайсом Сайедом на родине арабской весны.

Председатель избирательной комиссии Фарук Буаскер заявил, что к моменту закрытия участков проголосовало лишь 8,8% девятимиллионного электората. Это самая низкая явка на выборах со времён революции.

Оппозиционные группы бойкотировали выборы, назвав их "составной частью переворота, направленного против единственной демократии региона", возникшей в результате борьбы.

Избирком признал, что явка была "скромной", но объяснил это "отсутствием иностранного финансирования, в отличие от предыдущих выборов". Предварительные результаты голосования ожидаются в понедельник.