Шведы скорбят по убитым шимпанзе. Сотрудники зоопарка в городе Фурувик были вынуждены застрелить четырёх обезьян, сбежавших накануне из клеток. Парк был закрыт на зиму, посетителей там не было; но смотрители были уверены, что шимпанзе, предоставленные сами себе, могли оказаться очень агрессивными и представлять угрозу для людей.

Сандра Вильке, директор зоопарка:

"Когда наши шимпанзе сбежали из здания, где они жили, у нас не осталось иного выбора. Убийство шимпанзе — это самое последнее средство. Но они представляли очень большую угрозу и для сотрудников парка, и для людей в целом, потому что легко могли перелезть через забор и выбраться из зоопарка".

Но многие шведы оказались разгневаны и расстроены убийством обезьян, которые были широко известны и популярны в стране, публика знала их поимённо. Например, 44-летний Сантино умел рисовать и одну картину даже подарил шведской кронпринцессе Виктории, а также был известен тем, что заблаговременно готовил кучки камней, чтобы потом кидать их в посетителей.

Сантино в 2009 году... Neurology/AP2009

...и камни, которыми он кидался в посетителей Neurology/AP

Сотрудников парка обвиняют в непрофессионализме. Смотрители не отрицают своей вины в том, что шимпанзе сумели выбраться, но подчёркивают, что попытка усыпить беглецов с помощью дротиков со снотворным была бы слишком опасной.