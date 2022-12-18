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Либерия

Антиправительственные протесты в Либерии

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 Кнарик Хачатрян
Акция протеста в столице Либерии
Акция протеста в столице Либерии   -   Авторское право  hh

В Либерии несколько сотен человек приняли участие в организованной оппозицией мирной акции протеста перед стадионом Сэмюэля Каньона Доу в пригороде столицы Монровии. Демонстранты выражали своё недовольство длительным отсутствием президента Джорджа Веа и сложившейся тяжёлой экономической ситуацией: страна сталкивается с резким ростом цен и нехваткой товаров первой необходимости.

Глава государства не возвращается в Либерию с конца октября. За это время он посетил Катар и принял участие в американо-африканском саммите в Вашингтоне.