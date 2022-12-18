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Израиль

Израиль выслал во Францию палестинца, обвиняемого в терроризме

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 Андрей Позняков
Салах Хаммури в аэропорту Парижа
Салах Хаммури в аэропорту Парижа   -   Авторское право  Lewis Joly/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

Израиль выслал во Францию палестинского юриста Салаха Хаммури, обвиняемого в терроризме. Он провёл 7 лет в заключении по делу о подготовке покушения на главного раввина, был освобождён в результате обмена заключённых на захваченного солдата израильской армии Гилада Шалита в 2011.

В марте этого года Хаммури был вновь помещён под стражу. Его подозревают в связях с Фронтом освобождения Палестины, который ряд стран считают террористической организацией. Сам Хаммури в Париже пообещал «продолжить борьбу с оккупацией».