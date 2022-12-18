Иран: известную актрису арестовали за поддержку участников демонстраций

Власти Ирана арестовали одну из самых известных актрис страны Таране Алидусти. Ее обвиняют в распространении ложных сведений об общенациональных протестах, охвативших страну.

Звезду оскароносного фильма "Коммивояжер" задержали несколько дней спустя после того, как она опубликовала в Instagram пост, в котором осудила казнь участника антиправительственных демонстраций. В ноябре в социальных сетях актриса разместила свою фотографию без хиджаба в знак солидарности с протестующими.

Протесты начались в Иране в середине сентября после смерти Махсы Амини, арестованной за неправильное ношение хиджаба. Вскоре акции распространились по всей стране.

По данным правозащитников, в ходе подавления протестов силы безопасности убили по меньшей мере 495 демонстрантов. Более 18 тысяч были арестованы, 11 казнены.