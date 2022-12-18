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мир

Рождественский заплыв на Женевском озере

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 Euronews
Женева
Женева   -   Авторское право  AFP TV

В Женеве, несмотря на холодную погоду, порядка 4000 любителей и профессиональных спортсменов приняли участие в традиционном "Рождественском кубке" (Coupe de Noël) по зимнему плаванию. Заплыв требует силы и мужества - вода в Женевском озере практически ледяная.

Кристоф Жако, глава оргкомитета Coupe de Noël: "Сегодня температура воздуха всего плюс два градуса по Цельсию, в воде - не больше девяти. Так что, когда вы выйдете из озера, будет жарко. А при входе в воду вас уже ждет температурный удар, но надо вдохнуть, выдохнуть, и станет полегче!"

Популярное мероприятие проходит вот уже 84 раз. Впервые "Рождественский кубок" состоялся в 1934 году. Тогда совершить заплыв отважились сего девять человек.