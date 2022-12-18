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Украина

Дуэт TVORCHI отобран для участия в "Евровидении" от Украины

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 Андрей Позняков
Выступление TVORCHI на финале украинского отбора участников "Евровидения-2023"
Выступление TVORCHI на финале украинского отбора участников "Евровидения-2023"   -   Авторское право  Кадр из видео PBC via EBU

Дуэт из Тернополя TVORCHI стал победителем украинского отбора участников музыкального конкурса «Евровидение» следующего года. Композиция Heart of Steel получила 9 баллов от судей и 10 от зрителей, что позволило TVORCHI обойти бандуристку KRUTЬ и певицу Jerry Heil, которые заняли, соответственно, второе и третье места.

Финальный этап украинского национального отбора на «Евровидение-2023» проходил в киевском метро. Телестудию оборудовали на станции, которая обычно служит бомбоубежищем. Зрители трансляции периодически могли услышать шум поездов.

Конкурс «Евровидение» в следующем году будет проходить в Ливерпуле. Первый полуфинал намечен на 9 мая.