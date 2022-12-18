В ЕС достигнуто предварительное соглашение по углеродному рынку

Представители Европейского Союза и Европарламента объявили о соглашении по реформированию углеродного рынка в рамках климатического плана ЕС.

Так называемая "зеленая сделка" предусматривает, что к середине XXI века европейская экономика должна стать углеродно нейтральной.

Пакет законов должен обеспечить реализацию цели ЕС по сокращению выбросов парниковых газов на 55% к 2030 году по сравнению с уровнем 1990 года. Одно из центральных мест в стратегии занимает торговля сертификатами на углеродные выбросы. Это коснется автомобильного транспорта и энергетической системы.

Предполагается, что к концу десятилетия сферы экономики, подпадающие под квоты, должны сократить вредные выбросы в атмосферу на 62% по сравнению с 2005 годом.