Украина под российским обстрелом

Россия не прекращает ракетные обстрелы инфраструктуры Украины, чтобы подорвать боевой дух армии страны. Электричество и вода во многих городах, в том числе в Харькове и столице Киеве отключены.

Украинские власти сообщают, что в ходе последней атаки с российской стороны были выпущены 76 ракет, но при этом утверждают, что большая их часть была уничтожена, и они не достигли цели благодаря успешно сработавшей системе ПВО.

"Сегодняшний результат — 60 сбитых ракет. Отличились все авиационные команды — «Центр», «Юг», «Восток» и «Запад». А истребители 96-й зенитно-ракетной бригады, которые прикрывают Киевскую область, особенно эффективно. В небе центральных районов страны и под Киевом уничтожено более 40 ракет террористов", - заявил в пятницу президент Украины Владимир Зеленский

Одна из таких ракет попала в жилой дом в Кривом Роге, в результате чего 3 человека погибли и более 10 получили ранения, в том числе несколько детей.