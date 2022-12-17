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США

Илон Маск отменил блокировку

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 Михаил Саленков
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото   -   Авторское право  Gregory Bull/AP

Владелец Твиттера Илон Маск в субботу разблокировал аккаунты журналистов на платформе.

"Народ высказался. Блокировка учетных записей, которые раскрывают мое местоположение, теперь снята", - твитнул предприниматель после опроса, проведенного в соцсети.

Более половины принявших в нем участие высказались за отмену санкций. 

История с блокировкой аккаунтов представителей прессы в Твиттере вызвала реакцию в разных странах. Вопрос о свободе слова в связи с этим был поднят и в Организации Объединенных Наций.

"Голоса СМИ не должны заглушаться на платформе, которая исповедует свободу слова. (...) Мы следим за происходящим. Твиттер в силу своего доминирования на рынке остается для нас чрезвычайно важной платформой для распространения информации", - сказал пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик.

Блокировку аккаунтов Маск объяснил заботой о безопасности родственников. Учетные записи нескольких журналистов в Твиттере были заблокированы 15 декабря после обвинений в публикации данных о местонахождении бизнесмена в реальном времени.