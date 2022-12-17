Бухарест: соглашение о развитии зеленой энергетики

В Бухаресте лидеры Азербайджана, Венгрии, Грузии и Румынии подписали соглашение о стратегическом партнерстве в области развития и доставки зеленой энергии.

Документ предусматривает прокладку подводного электрокабеля через Черное море.

Европейский союз выделит на проект 2,3 миллиарда евро.

"С начала вторжения России в Украину мы решили отказаться от российских энергоносителей и диверсифицировать наши источники, обратившись к таким надежным партнерам, как те, что находятся здесь, за этим столом. Это работает", - сказала присутствовавшая на церемонии подписания соглашения председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По словам фон дер Ляйен, электрокабель в Черном море предоставляет много возможностей. В частности, этот проект может принести Грузии, стране с европейским будущим, значительные выгоды, превратив ее в распределительный центр электроэнергии и интегрировав в рынок электричества ЕС.

Линия электропередач в Черном море поможет также доставлять электричество Молдавии и Украине.