Аргентинские болельщики ожидают или "великой победы" Лионеля Месси, или его же "великого поражения": ставший легендой при жизни футболист ясно дал понять, что для него из-за востраста это последний шанс поднять над головой Кубок мира.

"Я никогда не думала, что мы дойдем до финала; это лучший момент в моей жизни. Мы собираемся победить и стать чемпионами в последнем матче Месси".

"Мы хотим победить, мы хотим, чтобы Месси выиграл турнир, мы хотим, чтобы все праздновали всю ночь! Мы собираемся уехать с трофеем".

Французы же уверены, что шансов у них точно не меньше, и заявляют, что готовы противопоставить мировой звезде командную работу:

"Если мы будем играть хорошо, если нам удастся обороняться, если всё хорошо начнется от обороны, мы победим".

"Месси всего один. А у нас Мбаппе, у нас Гризманн, который делает огромную работу, играя с позиции в центре".

Французы больше обеспокоены состоянием здоровья своих игроков. Уже несколько футболистов сборной заявили, что чувствуют недомогание с симптомами, похожими на грипп.