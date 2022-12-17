Иордания: протесты водителей грузовиков не стихают

Водители грузовиков продолжили забастовку в Иордании в пятницу после того, как на прошлой неделе они объявили стачку в знак протеста против высоких цен на топливо в арабском королевстве. Акция распространилась на ряд городов по всей стране.

В четверг в нескольких местах вспыхнули столкновения, полиция применила слезоточивый газ. По данным властей, в ходе столкновений был смертельно ранен один из старших офицеров, заместитель начальника полиции города Маан.

Бастующие требуют снижения цен на дизельное топливо, из-за их роста они терпят большие убытки.