В Дрездене найдены сокровища, похищенные из "Зелёного свода"

Дрезденская полиция обнаружила более 30 предметов из числа драгоценностей, похищенных три года назад из сокровищницы "Зелёный свод". Правоохранительные органы сообщили, что это стало результатом переговоров с адвокатами шести подозреваемых, которые пошли на сделку со следствием. Все они — участники известного берлинского преступного клана.

В ноябре 2019 года преступники проникли в сокровищницу, похитив часть коллекции драгоценностей и украшений XVIII века, общей стоимостью около миллиарда евро.

"Зелёный свод" — сокровищница княжеского рода Веттинов, правивших Саксонией. Она насчитывает более 4000 произведений искусства и драгоценностей. В конце второй мировой войны коллекцию вывезли в СССР, но в 1958 году вернули ГДР.