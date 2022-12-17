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Сборная Хорватии завоевала бронзу чемпионата мира по футболу в Катаре, обыграв команду Марокко

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 Михаил Саленков  & Euronews
Матч за третье место на ЧМ в Катаре
Матч за третье место на ЧМ в Катаре   -   Авторское право  AP Photo

Футболисты сборной Хорватии получат бронзовые награды чемпионата мира по футболу в Катаре после победы над командой Марокко в матче за третье место со счетом 2:1.  

У хорватов голы забили защитник Йошко Гвардиол, он открыл счет уже на третьей минуте игры, и  нападающий Мислав Оршич. У сборной Марокко отличился точным ударом защитник Ашраф Дари. Все мячи были забиты в первом тайме.

В воскресенье, 18 декабря в Катаре состоится финальный матч чемпионата, в котором встретятся сборные Аргентины и Франции.