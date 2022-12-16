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мир

В США рассекретили тысячи документов об убийстве Джона Кеннеди

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 Yulia Gritsay
Салон кабриолета, в котором ехал и был застрелен президент Джон Кеннеди
Салон кабриолета, в котором ехал и был застрелен президент Джон Кеннеди   -   Авторское право  AP Photo

В США рассекретили 13 тысяч архивных документов, связанных с убийством Джона Кеннеди.

При этом 515 файлов по этому делу обнародованы не будут, так как их публикация может нанести вред безопасности США, заявил президент страны Джо Байден. Еще 2545 — останутся частично закрытыми от публики.

Историки надеются, что документы позволят узнать больше о смерти президента Кеннеди, который был застрелен в ноябре 1963-го в Далласе. Расследование, завершенное годом позже, показало, что в него выстрелил американец Ли Харви Освальд, ранее проживавший в Советском Союзе. Тем не менее многие конспирологи считают, что в деле могло быть замешано ЦРУ.