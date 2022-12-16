Зеленский: "Следующие полгода станут решающими"

Украинские власти полагают, что Россия готовит новое масштабное наступление в следующем году.

В Киеве заявили, что выделенная Евросоюзом помощь в размере 18 млрд евро после преодоления разногласий с Польшей будет направлена на подготовку к обороне.

По словам Владимира Зеленского, следующие полгода станут решающими и потребуют больших усилий.

Владимир Зеленский, президент Украины:

— Сегодня в Донбассе, как и во все предыдущие недели, продолжаются жестокие российские атаки. Оккупанты бросают в наступление всех и все, что у них есть. Они не могут одолеть нашу армию, поэтому физически уничтожают каждый город и село, чтобы не осталось ни зданий, ни даже стен, которые можно было бы использовать для какой-либо обороны.

Участь Володимира Зеленського у засіданні Європейської ради «Наступні півроку стануть багато в чому вирішальними у тому протистоянні, яке розпочала Росія цією агресією. Наступні півроку вимагатимуть від нас іще більших зусиль, ніж цей час, що минув. Перше – енергетичний терор Росії повинен зазнати поразки в усіх формах. З цієї точки зору, вкрай корисною є ідея прайскепів на російський енергетичний експорт. Чим сильніше буде такий інструмент і чим нижчими прайскепи – тим більше стійкості буде у глобального енергоринку. Друге – зимова стійкість України. Будь-які блекаути в Україні – це удари по ваших соціальних системах через нові хвилі міграції. Будь-які спроби Росії показати, що нібито Україна не має достатньої стійкості, – це спроби показати світу, що нібито Європа не має достатньої стійкості. Потребуємо підтримки для закупівлі обсягу газу. Також потребуємо підтримки з електрикою для України – з постачанням із ЄС. Третій аспект – оборонна підтримка. Вона має бути не меншою, ніж у минулі півроку. Ми потребуємо більш сучасних озброєнь, більшого обсягу постачання. Це стосується ППО та ПРО, сучасних танків, більш далекобійних артилерійських і ракетних систем. Четверте – дипломатія. За минулі півроку ми розробили і запропонували світу формулу миру. Усі ви знаєте її елементи – вони логічні та дієві і можуть бути реалізовані вже за наступні півроку. Для цього найближчим часом ми організовуємо саміт – Global Peace Formula Summit. І пʼяте – на наступні півроку. Ціннісне завдання. Попри війну, ми не зупиняємо інституційної трансформації нашої держави. Цього тижня Верховною Радою схвалено три євроінтеграційних закони. Це лише одна з ілюстрацій багатьох речей, які ми зробили для того, щоб підготувати наступний етап зближення України та ЄС. А саме – оцінку виконання рекомендацій Єврокомісії, якої ми очікуємо від вас найближчим часом. І дуже вас просимо це зробити і прискорити цей процес, щоб далі вже перейти до старту переговорів щодо членства України в ЄС». Участь Володимира Зеленського у засіданні Європейської ради. Posted by Офіс Президента України on Thursday, December 15, 2022

Непрекращающиеся российские атаки приводят к жертвам и новым отключениям электричества, воды и отопления по всей стране, включая столицу, Киев.

Накануне основной удар принял на себя освобожденный в середине ноября Херсон, там в результате интенсивных российских ударов погибли два человека, а сам город полностью погрузился в темноту.

Также об обстрелах сообщили в Сумской и Харьковской областях.