Зеленский: "Следующие полгода станут решающими"Комментарии
Украинские власти полагают, что Россия готовит новое масштабное наступление в следующем году.
В Киеве заявили, что выделенная Евросоюзом помощь в размере 18 млрд евро после преодоления разногласий с Польшей будет направлена на подготовку к обороне.
По словам Владимира Зеленского, следующие полгода станут решающими и потребуют больших усилий.
Владимир Зеленский, президент Украины:
— Сегодня в Донбассе, как и во все предыдущие недели, продолжаются жестокие российские атаки. Оккупанты бросают в наступление всех и все, что у них есть. Они не могут одолеть нашу армию, поэтому физически уничтожают каждый город и село, чтобы не осталось ни зданий, ни даже стен, которые можно было бы использовать для какой-либо обороны.
Непрекращающиеся российские атаки приводят к жертвам и новым отключениям электричества, воды и отопления по всей стране, включая столицу, Киев.
Накануне основной удар принял на себя освобожденный в середине ноября Херсон, там в результате интенсивных российских ударов погибли два человека, а сам город полностью погрузился в темноту.
Также об обстрелах сообщили в Сумской и Харьковской областях.