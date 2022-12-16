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Прямая текстовая трансляция: Россия ведет масштабный обстрел территории Украины

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Украинские солдаты ведут огонь из артсистемы «Пион» по российским позициям возле Бахмута, Донецкая область, Украина, четверг, 15 декабря 2022 г. (AP Photo/LIBKOS)
Украинские солдаты ведут огонь из артсистемы «Пион» по российским позициям возле Бахмута, Донецкая область, Украина, четверг, 15 декабря 2022 г. (AP Photo/LIBKOS)   -   Авторское право  Libkos/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.

Киев заявил, что Россия в пятницу нанесла новый ракетный удар по Украине. По всей стране были введены в действие системы ПВО. В регионах объявлена воздушная тревога.

В небе над Украиной было замечено до 60 российских ракет, заявил Виталий Ким, губернатор южной Николаевской области.

«Часть из них уже над севером Украины», — написал он в Telegram.

В самом Николаеве и Николаевской области начались аварийные отключения электроэнергии. Появились сообщения об отключении света в Киеве, Полтаве. Мэр столицы Виталий Кличко также заявил о перебоях с водоснабжением в городе. 

Журналисты Reuters слышали взрывы в Киеве. Было не сразу ясно, вызваны ли они российскими ракетами, преодолевшими средства ПВО. Кличко написал о взрывах в Деснянском, Днепровском и Голосеевском районах.

Взрывы были слышны в Харькове и Одессе. По словам местных властей, пострадала важная инфраструктура. 

Метро в Киеве и Харькове полностью остановлено, станции используются как укрытия. 

Губернатор северной Сумской области заявил, что в его районе из-за ракетных ударов были перебои с подачей электроэнергии. 
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Следите за развитием событий в текстовой трансляции ниже. Время указано центральноевропейское._

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