Ледяные русские солдаты появились в Чите

Русские солдаты изо льда появились на центральной площади Читы в преддверии новогодних праздников.

Всего власти планируют установить 12 пластиковых и 12 ледяных скульптур российских военных.

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов объяснил смысл инсталляций необходимостью "помнить и видеть", что их "земляки сейчас отдают свои жизни".

Жители Читы:

— Сейчас такое время... И пусть молодежь учится".

— Уважаю патриотизм. Фигуры в форме военных — это хорошо. Поддерживает дух патриотизма.

Многие российские регионы отказались от новогодних мероприятий или свели их к минимуму, чтобы профинансировать нужды российских солдат и их семей.

Министр культуры Забайкалья заявила, что "при подготовке сценариев мероприятий было рекомендовано опираться на героические образы России и этносов, демонстрировать праздник Новый год как образ мирной и дружной жизни".