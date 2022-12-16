Трагедия под Лионом: несчастный случай или поджог?

Шок и скорбь в французском Во-ан-Велене, пригороде Лиона, где в ночь на пятницу загорелся жилой дом. По последним данным, предоставленным префектурой, 10 человек погибли, 20 получили лёгкие ранения, четверо находятся в крайне тяжёлом состоянии, десять человек уже выписаны из больницы.

Муниципальные власти эвакуировали около сотни человек.

Пламя вспыхнуло на первом этаже здания. По словам очевидцев, которые приводит агентство "Франс-Пресс", некоторые жильцы выпрыгивали из окон своих квартир.

На месте побывали глава МВД Франции и министр жилищно-коммунального хозяйства.

Я и мой коллега хотели бы от всего сердца поблагодарить пожарных, которые прибыли на место всего за 12 минут в 3 часа ночи и смогли спасти 15 человек, подвергая себя значительному риску. Им не удалось войти внутрь и поэтому пришлось взбираться по стенам до последнего – 7 этажа, чтобы спасти детей, спасти младенцев. Если бы не героизм и не оперативная работа пожарных, исход был бы ещё более трагичным. Жеральд Дарманен Министр внутренних дел Франции

Как сообщают местные СМИ, на помощь пострадавшим уже собрано больше 30 тысяч евро в ходе онлайн-кампании (по состоянию на 20:00). Жители агломерации приносят еду и тёплые вещи.

Прокуратура Лиона устанавливает причины пожара. Следователи не исключают ни одну из версий, в том числе поджог. При общении с прессой и чиновниками жильцы сообщили, что в нескольких метрах от дома открыто торгуют наркотиками, полиции якобы об этом известно.

В Во-ан-Велене с молодым населением сложная социальная ситуация. Согласно Национальному институту статистики (Insee), треть жителей находятся за чертой бедности.