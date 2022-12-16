Хаос в центре Берлина: лопнул гигантский аквариум, погибли тропические рыбы

Хаос в центре Берлина: лопнул гигантский аквариум, погибли тропические рыбыКомментарии
В отеле Radisson Blu лопнул самый большой в мире цилиндрический аквариум. 16-метровая конструкция, оборудованная стеклянным лифтом для наблюдений за морской фауной, треснула в районе 6 утра. Погибли 1500 особей тропических рыб, пострадали 2 человека.
По словам мэра города, инцидент мог привести к значительным человеческим жертвам, если бы произошёл хотя бы на час позже.
Из-за обрушения гигантского резервуара на улицу выплеснулось около миллиона литров воды. Специалисты проверяют несущие элементы здания. Обрушение аквариума зафиксировали сейсмологические станции.
Разрушены вестибюль и часть фасада здания, серьёзно повреждёны расположенные по близости рестораны и шоколадный магазин. Затоплен музей истории ГДР.
350 постояльцев гостиницы пришлось эвакуировать.
Полиция расследует причины инцидента.