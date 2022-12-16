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Франция
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Франция: при пожаре в пригороде Лиона погибли 10 человек, в том числе пятеро детей

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 Euronews
Пожар в пригороде Лиона (АРХИВ)
Пожар в пригороде Лиона (АРХИВ)   -   Авторское право  CHRISTOPHE ARCHAMBAULT/AFP or licensors

В результате пожара в жилом доме в пригороде Лиона погибли 10 человек, в том числе пятеро детей в возрасте от 3 до 15 лет. 14 человек получили ранения, четверо находятся в критическом состоянии. 

Как сообщается, огонь в 7-этажном доме в городе Во-ан-Велен вспыхнул около 3 часов утра в пятницу. К тушению были привлечены около 170 пожарных. К данному моменту огонь потушен.

Как сообщает AFP, пожар начался на первом этаже и быстро распространился вверх по зданию

Причина пожара пока неизвестна.