Страны ЕС согласовали девятый пакет санкций в отношении России

Европейский совет согласовал девятый пакет санкций в отношении России. После долгих переговоров странам ЕС всё-таки удалось преодолеть разногласия по поводу ослабления ограничений на экспорт российских удобрений через порты блока.

Кроме того, лидеры Евросоюза, наконец, договорились о выделении Киеву помощи в размере €18 млрд евро.

"Я рад, что нам удалось сохранить единый подход к нашей поддержке Украины и что сегодня мы одобрили макрофинансовую помощь Украине и новый пакет санкций", — заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала. В 2022-м году Прага председательствует в Совете ЕС.

Тем не менее вопрос с установлением потолка цен на газ остается нерешенным.

"Мы договорились, что вопрос должен быть закрыт в понедельник на внеочередном совете министров энергетики. Думаю, все знают об этом дедлайне и готовы идти на компромиссы", — продолжил Петр Фиала.

На встрече в Брюсселе лидеры ЕС также договорились предоставить Боснии и Герцеговине статус кандидата в члены Евросоюза, осудили нарушение прав человека в Иране и приветствовали присоединение Хорватии к Шенгену.