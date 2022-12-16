English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

мир

Страны ЕС согласовали девятый пакет санкций в отношении России

Access to the comments Комментарии
 Yulia Gritsay
Президент Европарламента Роберта Метсола, премьер-министр Чехии Петр Фиала и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Президент Европарламента Роберта Метсола, премьер-министр Чехии Петр Фиала и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен   -   Авторское право  Olivier Hoslet/AP Photo

Европейский совет согласовал девятый пакет санкций в отношении России. После долгих переговоров странам ЕС всё-таки удалось преодолеть разногласия по поводу ослабления ограничений на экспорт российских удобрений через порты блока.

Кроме того, лидеры Евросоюза, наконец, договорились о выделении Киеву помощи в размере €18 млрд евро.

"Я рад, что нам удалось сохранить единый подход к нашей поддержке Украины и что сегодня мы одобрили макрофинансовую помощь Украине и новый пакет санкций", — заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала. В 2022-м году Прага председательствует в Совете ЕС.

Тем не менее вопрос с установлением потолка цен на газ остается нерешенным.

"Мы договорились, что вопрос должен быть закрыт в понедельник на внеочередном совете министров энергетики. Думаю, все знают об этом дедлайне и готовы идти на компромиссы", — продолжил Петр Фиала.

На встрече в Брюсселе лидеры ЕС также договорились предоставить Боснии и Герцеговине статус кандидата в члены Евросоюза, осудили нарушение прав человека в Иране и приветствовали присоединение Хорватии к Шенгену.