Эммануэль Макрон: "Мы привезём кубок домой"

Новой сенсации не случилось и первый в истории африканский полуфиналист мундиаля отправляется домой. Действующие чемпионы мира французы в сухую, но не без труда одолели марокканцев со счетом 2:0.

На матче присутствовал и президент пятой республики.

Для Дешама это третий финал. И он выиграет. Потому что Бог любит троицу. Так что Дидье Дешам здесь со своим благословением и талантом, а за спиной у него — все мы. Мы выиграем, мы привезем кубок домой Эммануэль Макрон президент Франции

Аадель Халим, Euronews:

— Теперь, когда для Марокко завершился сказочный чемпионат мира по футболу, в котором "Атласские львы" стали первой африканской страной, вышедшей в полуфинал, все внимание переключается на финал между двумя мощными футбольными державами.

Чемпион 2018 года Франция попытается повторить свой успех против многолетних фаворитов - Аргентины. В главном матче встретятся две самые заметные величины. С одной стороны, 35-летняя суперзвезда Лионель Месси, 7-кратный обладатель "Золотого мяча" попытается наконец завоевать титул чемпиона мира. Ему предстоит борьба с одной из самых молодых и ярких звезд этого вида спорта, своим 23-летним товарищем по команде ПСЖ Килианом Мбаппе, который стремится привести "синих" к своему второму подряд чемпионству на Кубке мира.

Французские города накануне готовились к возможным беспорядкам и усилили меры безопасности, в частности перекрыв для движения центральные улицы.

Но это не помешало болельщикам до глубокой ночи праздновать выход своей сборной во второй подряд финал мундиаля. Вернется ли кубок во Францию станет известно уже в это воскресенье.