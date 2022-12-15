Одни дома: жены бежавших за границу россиян сами растят детей

Москвичка Екатерина Филимонова осталась одна с тремя детьми после того, как ее муж Ярослав Леонов в конце сентября покинул Россию, скрываясь от мобилизации, объявленной Владимиром Путиным. Уже на следующий день он отправился на поезде к границе Казахстана, которую затем пересек на велосипеде. Позднее он, разработчик программного обеспечения, переехал в Белград.

"Я, конечно, не ожидала, что так будет. Он уехал, а я заболела на следующий день. У меня был такой стресс, что я не могла вылечиться целый месяц, - рассказывает 34-летняя Екатерина. - Первый месяц был очень грустным. Мне было очень тяжело, было тяжело детям. Когда я расстроена, они начинают истерить, плакать, плачут по ночам. И я поняла, что мне надо взять себя в руки".

Хотя официальной статистики не существует, по разным оценкам, десятки тысяч россиян, а, возможно, даже сотни тысяч, сделали такой же выбор, как Ярослав, не желая идти воевать в Украину. Одни уехали с семьями, другие - оставив жен и детей.

Сказки на ночь по видеосвязи

Ярослав Леонов рассказывает, что у него не было другого выбора, кроме как уехать, опасаясь, что его отправят в Украину. "Я не хотел играть в русскую рулетку", - говорит он.

В столице Сербии он встретился с одним из своих преподавателей математики, который покинул Россию, когда 24 февраля началось российское вторжение в Украину. Теперь они вместе снимают квартиру. Ярослав также продолжает работать, теперь уже удаленно, на своего российского работодателя. Все это не облегчает боль разлуки. "Играть с детьми удаленно неудобно", - сетует Ярослав.

Играть с детьми удаленно неудобно Ярослав Леонов бежавший от мобилизации россиянин

В уютной квартире в Москве Екатерина собирает сыновей перед экраном компьютера, чтобы папа перед сном прочитал им сказку по видеосвязи.

"Я надеюсь, что мои дети понимают, что их папа тут, что он их любит - даже из Белграда", - говорит Ярослав.

Папа на видеосвязи Alexander NEMENOV / AFP

Хотя Владимир Путин объявил о прекращении мобилизации, многие беглецы опасаются второй волны и поэтому не хотят возвращаться.

"Женщина тянет все на себе"

Анастасия Арсеничева, соучредитель благотворительной общественной организации, оказывающей поддержку матерям, подтверждает, что после объявления мобилизации в ее организацию поступает все больше звонков. Она говорит, что многие женщины сами советовали своим партнерам уезжать за границу, считая это вопросом "жизни и смерти", но теперь многие из них оказались в беде.

Ярославу Леонову удается материально поддерживать жену и детей, но во многих других семьях ситуация иная.

"В семьях, где мужчины были основным источником дохода, непонятно, как теперь жить, - говорит Арсеничева. - Женщине приходится тянуть все на себе".

Александре, 32-летней москвичке, пришлось быстро искать способ выжить после того, как ее муж уехал сначала в маленький городок в Таджикистане, а затем в Узбекистан.

До этого у Александры было несколько вязальных проектов, которые приносили небольшой доход, но большую часть времени она проводила со своей семилетней дочерью.

"Когда он ушел, все свалилось на меня. Семейный бюджет рухнул, - говорит она. - Мы забыли, как быть самодостаточными, но сейчас у нас не осталось выбора!"

Поэтому Александра стала брать больше заказов, в том числе на 200 игрушек к Новому году. Пришлось нанять еще несколько женщин. Она также перепродает через интернет мебель, которую ремонтирует.

Молодая женщина с пониманием относится к оттоку мужчин, но говорит, что сама твердо намерена остаться, несмотря на неопределенность и трудности:

"Я из России. Я хочу жить в России. Я никогда не хотела уезжать".