Дидье Дешам приучает Францию к победам

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам, известный своей пунктуальностью и прагматизмом, близок к тому, чтобы на Кубке мира в Катаре пополнить необъятный список своих достижений, и без того самый яркий во французском футболе. Вместе с ним к большим победам привыкло целое поколение французов.

Он был капитаном команды, завоевавшей первую чемпионскую звезду на домашнем Мундиале в 1998 году, и тренером сборной, которой покорилась вторая спустя двадцать лет в России. А сейчас над катарским небосклоном мерцает и третья, которую "трехцветные" намерены сорвать в воскресенье в финале против Аргентины.

Дидье Дешам в 1998 и 2018 годах Patrick HERTZOG, Franck FIFE / AFP

Так было не всегда. Главный футбольный турнир планеты часто заставлял французских болельщиков плакать. Они до сих пор помнят кошмар в Севилье с поражением в полуфинале от ФРГ в 1982 году и шок на "Парк де Пренс" в 1993-м, когда поражение от Болгарии оставило их за бортом финальной стадии.

Но история изменилась - Франция научилась поднимать трофеи, и мировые финалы становятся привычкой: воскресный будет четвертым из семи турниров.

Дешам олицетворяет эту новую Францию, не всегда красиво играющую, но побеждающую. С ним, на поле или на скамейке запасных, "трехцветные" выиграли два чемпионата мира, Евро и Лигу Наций.

С капитаном Дешамом "Марсель" победил в Лиге чемпионов в 1993 году, что является уникальным достижением для французского футбола. И с ним же, но уже в качестве тренера, клуб вернулся на вершину чемпионата Франции, в 2010 году - после 18 лет ожидания.

Даже великий туринский "Ювентус" в последний раз завоевывал европейский трофей в 1996 году с Дешамом в составе. Без него не получается.

Огромная трудность на высшем уровне состоит в том, чтобы оставаться на вершине, а он остается на вершине. Почему? Потому что он требователен к игрокам, к себе, к своему персоналу и потому что он побеждает Ги Стефан помощник Дидье Дешама

В свои 54 года уроженец Байонны уже 10 лет руководит игрой французской сборной. Если в воскресенье он выиграет с ней 138-й матч, это станет рекордом. Дешам обязан этим исключительному поколению французских футболистов. Уго Льорис, Оливье Жиру, Рафаэль Варан, Антуан Гризманн, Поль Погба, а теперь и Килиан Мбаппе - главные доверенные лица его эпохи.

Дидье Дешам дает указания Килиану Мбаппе во время матча против Марокко FRANCK FIFE / AFP

Бывший полузащитник "Нанта" и "Ювентуса", прошедший по краю пропасти в стыковых матчах с Украиной в 2013 году (0:2, 3:0), сумел адаптироваться к новым вызовам и новым поколениям. "Ключевое слово - адаптироваться", - неустанно повторяет он. С семью травмированными игроками по дороге в Доху этот девиз обрел свой полный смысл.

"Его главное качество, позволяющее добиться успеха, - это никогда не расслабляться, быть очень разборчивым, внимательным к мелким деталям. Он также умеет задавать вопросы самому себе, - говорит его вице-капитан Варан. - Что его раздражает, так это расслабленность".

Со временем строгий Дешам все же несколько смягчился. Так, он удивил многих, снова вызвав в команду Адриана Рабьо и Карима Бензема после долгого перерыва.

Тем, кто критикует его за консерватизм, Дешам ответил вызовом в сборную 30 новичков с момента титула 2018 года.

В последние месяцы он также допускал определенный дисбаланс в обороне, отведя в своей команде на постоянной основе места сразу для четырех атакующих игроков.

Но Дешам не забывает, что он построил свой успех на неизменной солидности защиты, культуре результата, которая стала легендарной, и огромной трудоспособности, отличительной черты его карьеры опорного полузащитника.

Диалог и командный дух служат для него маяками.

Самое главное для меня - знать характер человека, его чувства, но лучшим цементом успеха остается победа Дидье Дешам главный тренер сборной Франции

"Лучшие игроки на чемпионате мира нуждаются, скорее, в небольшом совете, чем в большой работе. В этом он очень силен, - объясняет бывший форвард Давид Трезеге. - Дешам всегда понимает своих игроков".